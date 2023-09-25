"Очень рад за Наира! Все, чего Тикнизян достиг — он заслужил", — сказал Цорн.
Отметим, что спортсмен стал автором победного гола в матче с чемпионом России. Наир отправил мяч в сетку на 90+1-й минуте, снял футболку и получил жёлтую карточку. В концовке игры он удалился за вторую жёлтую карточку.
Тикнизян, напомним, выступает в составе сборной Армении, хотя на молодёжном уровне играл за сборные России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Цорн — о Тикнизяне: все, чего он достиг — Наир заслужил
Бывший спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался о защитнике команды Наире Тикнизяне.
Фото: "Чемпионат"