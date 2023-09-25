"Увы, он пока все-таки не до конца вписан в игру сине-бело-голубых. Принимает не те решения, не всегда понимает партнеров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде", — отметил Орлов.
23-летний спортсмен, перешедший в стан действующего чемпиона России на правах аренды из "Локомотива", станет полноценным игроком "Зенита" в концовке сезона. Дело в том, что между командами прописана опция обязательного выкупа игрока по окончании аренды.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Орлов: Изидор абсолютно не впечатлил в матче с "Локомотивом"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Зенита" Вильсоне Изидоре в матче против "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"