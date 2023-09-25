– И чем закончилась игра? Не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков. Я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты, – цитирует Параху "СЭ".
Ранее агент Джикии раскритиковал действия защитника "Спартака" Алексиса Дуарте в матче 9-го тура РПЛ против "Динамо" (1:0). Представитель капитана "красно-белых" отметил "2 сумасшедшие передачи Дуарте в разрез" и подчеркнул, что футболистам "Динамо" "чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты".
Столичное дерби между "Спартаком" и "Динамо" состоялось 23 сентября на "Открытие Банк Арене" в Москве и завершилось победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 1:0. Автором победного гола стал атакующий полузащитник "красно-белых" Тео Бонгонда, который отличился на седьмой минуте встречи.
Представитель Дуарте – о критике парагвайца со стороны агента Джикии: и чем закончилась игра?
Аугусто Параха, агент защитника "Спартака" Алексиса Дуарте, отреагировал на критику в адрес его клиента со стороны Вадима Шпинева, представляющего интересы капитана "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"