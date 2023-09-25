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Медведев: как отнесся к вчерашнему инциденту с Дзюбой? Неодобрительно, естественно

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос, как он отреагировал на фразу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака.
Фото: Twitter
После финального свистка 35-летний футболист "железнодорожников", отвечая на вопрос журналиста в микст-зоне о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"

– Как я отнесся к вчерашнему инциденту с Дзюбой? Неодобрительно, естественно, – цитирует Медведева "СЭ".

Минувшей весной Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку после окончания встречи 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер "сине-бело-голубых" протянул руку нападающему для рукопожатия, на что спортсмен отвернулся и позднее признался, что не заметил шага со стороны наставника питерской команды. Сам Семак предположил отказ Артема от рукопожатия с ним тем, что Дзюба "устал, наверное".

24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2). Хозяева открыли счет благодаря голу нападающего сборной Колумбии Матео Кассьерры в первом тайме. "Локомотив" добился волевой победы за счет точных ударов полузащитника Максима Глушенкова и защитника Наира Тикнизяна, который отличился в компенсированное время.


Локомотив Зенит Медведев Дзюба Семак
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