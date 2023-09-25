– Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале "Матч ТВ". Когда хорошие результаты и "Матч ТВ" не справляется, на помощь приходят другие ресурсы – и льют на Промеса. Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые, – цитирует Салихову Metaratings.
25 сентября Telegram-канал Mash распространил видео с участием нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса. По информации источника, 31-летний нидерландец устроил скандал в одном из отделений полиции в Москве. Как стало известно источнику, Промес прибыл в отдел после того, как узнал о задержании своих друзей по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения. Спартаковец, пытавшийся помочь товарищам, высказывал возмущения и претензии сотрудникам правоохранительных органов, а также громко скандалил и якобы пытался дать взятку полицейским за освобождение подозреваемых.
Пресс-служба "Спартака" оперативно выпустила заявление, что у Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Отмечалось, что появившееся видео записано в прошлом году. Напомним, Промес приговорен в Нидерландам к 18 месяцам лишения свободы за нанесение ножевого ранения своему кузену, совершенное в 2020 году. Несмотря на тюремный срок на родине, футболист продолжает выступать за московский "Спартак" и не собирается покидать Россию. Гендиректор "красно-белых" Олег Малышев заверил, что клуб окажет содействие Промесу при его желании получить паспорт РФ.
Зарема: когда хорошие результаты и "Матч ТВ" не справляется, на помощь приходят другие ресурсы – и льют на Промеса
Экс-член совета директоров московского "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на появление в телеграм-канале Mash прошлогоднего скандального видео с участием нападающего "красно-белых" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"