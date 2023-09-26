– Не продлили контракт с Чорлукой, ушел Крыховяк. Я был за, чтобы приходили новые, но должны были остаться и старые! Нужен симбиоз молодости и опыта – только так можно добиться результата. А если цель – продавать футболистов, это не для меня. Есть миллион специалистов, которые готовы на это, но не я. Так руководству и говорил. Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха, а не продавцом, – цитирует Николича "СЭ".
Марко Николич возглавил "Локомотив" 14 мая 2020 года, сменив на посту главного тренера "железнодорожников" легендарного Юрия Семина. Под руководством 44-летнего серба "красно-синие" завоевали Кубок России в 2021 году, обыграв в финале Кубка России "Крылья Советов" со счетом 3:1. 5 октября 2021 года московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Николичем по обоюдному согласию сторон. Минувшим летом экс-наставник "Локомотива" возглавил "Шабаб Аль Ахли" из ОАЭ.
Николич – о работе с немецким руководством в "Локомотиве": мне хотелось быть тренером, а не продавцом
Экс-главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о своей работе главным тренером при немецком руководстве московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"