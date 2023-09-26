– Мое мнение, что Максименко как вратарь лучше, чем Селихов, а там уже выбор тренеров. Максименко своим выходом подтвердил, что он очень хорош. И он реально спас в матче "Спартак" – "Динамо" 4–5 раз точно, – цитирует Червиченко Metaratings.
После 9-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В минувшем туре "красно-белые" 23 сентября нанесли поражение "Динамо" в столичном дерби благодаря точному удару атакующего полузащитника Тео Бонгонда на седьмой минуте встречи.
В перерыве 25-летний Максименко заменил в воротах "Спартака" 29-летнего Селихова, который испытывал боли в спине. Во втором тайме воспитанник "красно-белых" совершил несколько важных спасений и был признан лучшим игроком дерби. В ближайшем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля 1 октября на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Крылья Советов", которые идут вторыми в таблице.
Червиченко: Максименко как вратарь лучше, чем Селихов. Своим выходом в матче с "Динамо" он подтвердил, что очень хорош
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко после победы над "Динамо" (1:0) в РПЛ высказался по поводу конкуренции за место в составе между голкиперами "красно-белых" Александра Селихова и Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"