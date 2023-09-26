– Конечно, это большой шаг вперед по отношению к РФС и российскому футболу в целом. Если будет второй шаг, то это станет тенденцией. Для нашего футбольного союза — большое достижение, что сумели решить данный вопрос.
Ранее стало известно о том, что исполком УЕФА намерен вернуть юношеские сборные России на международную арену (без гимна и флага – под нейтральным статусом). Ожидается, что в ближайшее время администрация Союза европейских футбольных ассоциаций вынесет техническое решение, которое позволит восстановить наши национальные команды до 17 лет. Отметим, что взрослые сборные России по-прежнему остаются дисквалифицированными, так как события на Украине не завершились.
Источник: Sport24
Колосков – о решении УЕФА касательно сборных U-17: это большой шаг вперед по отношению к РФС и российскому футболу
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о желании исполкома УЕФА вернуть юношеские сборные России на международную арену.
Фото: РИА Новости