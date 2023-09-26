– Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий, призываем всех болельщиков заранее приобретать билеты. Наверняка будет побит рекорд посещаемости за последние два года.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 1 октября 2023 года. Он пройдет на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Стартовый свисток предстоящего поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.
В настоящее время самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Московский "Спартак" располагается на четвертой строчке – в его активе 16 баллов.
Источник: "Чемпионат"
На матче "Крыльев Советов" со "Спартаком" ожидается более 20 тыс болельщиков
Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" рассказала, какое количество болельщиков могут посетить матч 10-го тура РПЛ между "волжанами" и московским "Спартаком".
Фото: ПФК "Крылья Советов"