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На матче "Крыльев Советов" со "Спартаком" ожидается более 20 тыс болельщиков

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Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" рассказала, какое количество болельщиков могут посетить матч 10-го тура РПЛ между "волжанами" и московским "Спартаком".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий, призываем всех болельщиков заранее приобретать билеты. Наверняка будет побит рекорд посещаемости за последние два года.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 1 октября 2023 года. Он пройдет на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Стартовый свисток предстоящего поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.

В настоящее время самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Московский "Спартак" располагается на четвертой строчке – в его активе 16 баллов.

Источник: "Чемпионат"


Крылья Советов Спартак
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