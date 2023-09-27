По сведениям источника, со стороны ЦСКА в этой встрече могут принять участие Иржи Ярошик, Элвер Рахимич, Чиди Одиа, Даниэл Карвальо и многие другие звёзды прошлых лет армейского клуба.
За "Локомотив", вероятно, сыграют Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе. Встреча должна пройти в ноябре, однако место проведения этого матча ещё не названо. В прошлом году прошло два матча между легендами "Спартака" и "Зенита".
Источник: "Спорт-Экспресс"
"СЭ": Ярошик, Рахимич и Одиа могут сыграть в матче легенд ЦСКА и "Локомотива"
РФС планирует в ноябре 2023 года провести матч Лиги легенд между двумя московскими клубами — "Локомотивом" и ЦСКА.
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