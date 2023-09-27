Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
12:30
СоколНе начат
КАМАЗ
18:30
ЛенинградецНе начат
Текстильщик
19:00
РодинаНе начат
Ротор
19:00
АланияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:00
ХетафеНе начат
Вильярреал
20:00
ЖиронаНе начат
Кадис
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
19:30
АталантаНе начат
Эмполи
19:30
СалернитанаНе начат
Кальяри
19:30
МиланНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат
Наполи
21:45
УдинезеНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
21:45
Лестер СитиНе начат
Брентфорд
21:45
АрсеналНе начат
Челси
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер СитиНе начат

"СЭ": Ярошик, Рахимич и Одиа могут сыграть в матче легенд ЦСКА и "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
РФС планирует в ноябре 2023 года провести матч Лиги легенд между двумя московскими клубами — "Локомотивом" и ЦСКА.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, со стороны ЦСКА в этой встрече могут принять участие Иржи Ярошик, Элвер Рахимич, Чиди Одиа, Даниэл Карвальо и многие другие звёзды прошлых лет армейского клуба.

За "Локомотив", вероятно, сыграют Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе. Встреча должна пройти в ноябре, однако место проведения этого матча ещё не названо. В прошлом году прошло два матча между легендами "Спартака" и "Зенита".

Источник: "Спорт-Экспресс"


ЦСКА Локомотив Ярошик Рахимич Одиа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится