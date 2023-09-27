"Хотел бы я поиграть в Саудовской Аравии? Я сейчас в "Спартаке", у меня еще три года контракта. Помучаю еще чуть-чуть "Спартак" (смеется), — сказал Соболев.
Российский нападающий выступает за московскую команду с 2020 года. За это время форвард в 114 матчах забил 52 гола и отдал 26 результативных передач. В нынешней кампании у него четыре гола и три голевые в девяти матчах.
Источник: "РБ Спорт".
Соболев: игра в Саудовской Аравии? Помучаю еще чуть-чуть "Спартак"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев признался, что пока не думал о возможном продолжении карьеры в Саудовской Аравии.
Фото: "Чемпионат"