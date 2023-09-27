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Изидор – о целях на сезон: хотелось бы попробовать покорить планку в 20 забитых мячей

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Французский нападающий петербургского "Зенита" Вильсон Изидор ответил на вопрос о том, какая личная цель стоит перед ним в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
– Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку! Думаю, если это произойдет, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место.

В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу Вильсон Изидор, который в сентябре перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", принял участие в шести матчах и забил два мяча. В Кубке России французский нападающий забил один гол в трех матчах.

Петербургский "Зенит" после девяти туров чемпионата страны имеет на своем счету 17 очков. Он занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"


Изидор Зенит
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