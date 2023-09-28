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Эменике — болельщикам "Спартака": надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким "Зенитом"

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Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике обратился к болельщикам московской команды.
Фото: "Чемпионат"
"Желаю им всего наилучшего! И надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким "Зенитом", — сказал Эменике.

Напомним, что при нигерийском нападающем, который выступал за команду с 2011 по 2013 год, красно-белые не выиграли ни одного трофея. Их следующий трофей пришёлся на 2017 год, когда коллектив под руководством Массимо Карреры выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. В 2022 году "Спартак" выиграл Кубок России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Эменике Спартак
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