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Зиньковский — о встрече с Малышевым: плановая история с обычными вопросами из жизни команды

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о встрече команды с генеральным директором Олегом Малышевым.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Обычная, плановая история. Раз в неделю, в две бывает. Суперсобрания не было. Были обычные вопросы из жизни команды", — сказал Зиньковский.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых стал автором одного гола и одной результативной передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Источник: "РБ Спорт".


Зиньковский Спартак Малышев
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