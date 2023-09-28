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Бонгонда: Абаскаль проделывает отличную работу в "Спартаке". Рад, что он мой тренер

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Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"
"Для меня Абаскаль — хороший специалист. Он старается делать все возможное, чтобы мы побеждали... Абаскаль еще молод и набирается опыта. Я очень рад, что он мой тренер. Считаю, что Абаскаль проделывает отличную работу в "Спартаке", — отметил Бонгонда.

Спортсмен заявил, что испанский специалист даёт команде такие советы, которые облегчают жизнь, а также помогают выигрывать официальные матчи. Футболист отметил, что Абаскаль не может решить все проблемы команды, так как он не бегает по полю вместе с футболистами.

В нынешнем сезоне красно-белые идут в турнирной таблице РПЛ на четвёртом месте, набрав 16 очков.

Источник: "РБ Спорт".


Абаскаль Бонгонда Спартак
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