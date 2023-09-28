Эменике — про Эмери: больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми

Бывший нападающий " Спартака " Эммануэль Эменике высказался об экс-наставнике команды Унаи Эмери.

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"Конечно, он хороший специалист. Но лично мне больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми, а не говорит футболистам, что они недостаточно хороши, чтобы находиться в команде", — сказал Эменике.



Спортсмен не стал комментировать прозвище бывшего главного тренера красно-белых, так как испанец после ухода из московской команды завоевал множество трофеев. Сейчас Эмери работает в английской "Астон Вилле". Эменике отметил, что недопонимания с Эмери возникали часто, но он его уважает и считает качественным специалистом.



Источник: "Спорт-Экспресс".