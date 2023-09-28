– Выходили играть на победу, прошли до этого этапы, чтобы показать на что способны. Удаление все планы нам спутало, плюс пропустили непонятный гол. С командами Медиалиги мы можем вдесятером выигрывать, а с командой Первой лиги нет.
Напомним, сегодня в Москве был проведен один из главных матчей стадии 1/32 финала Кубка России по футболу (Путь регионов). Там медийный клуб 2DROTS сразился за право выйти в следующий раунд соревнования с подмосковными "Химками". Встреча завершилась поражением подопечных Дмитрия Кузнецова со счетом 0:2. При этом с 25 минуты команда 2DROTS играла в меньшинстве.
Источник: Sport24
Тренер 2DROTS – о поражении от "Химок": удаление спутало нам все планы
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о поражении своей команды от подмосковных "Химок" (0:2) в Кубке России.
Фото: телеграм-канал "Fonbet Кубок России"