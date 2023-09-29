- На сегодняшний день из легионеров "Ахмата" только Мохамед Конате получил российский паспорт, но другие иностранцы такого желания не изъявили, к нам никто с данной просьбой не подходил. Если наши легионеры захотят получить паспорт РФ, то с каждым будем работать в индивидуальном порядке.
Напомним, пресс-служба "Ахмата" в конце августа объявила о получении паспорта Российской Федерации нападающим Мохамедом Конате.
25-летний форвард провел за грозненский клуб 68 матчей, в которых забил 25 голов и сделал две результативные передачи на партнеров. Игрок сборной Буркина-Фасо ранее играл в России за екатеринбургский "Урал", "Тамбов" и подмосковные "Химки".
Грозненский "Ахмат" в этом сезоне набрал 11 очков в девяти турах российской Премьер-лиги и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Ахмата": Конате получил российский паспорт. Другие иностранцы желания не изъявили
Спортдиректор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, кто кроме нападающего Мохамеда Конате никто из легионеров не выразил желания получить гражданство РФ.
Фото: Чемпионат.com