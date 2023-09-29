– Самара – не чужой город для меня. Думаю, что будет как всегда: в Самаре хорошая поддержка, много болельщиков. Сейчас, конечно, поменьше… Будем надеяться, что хорошо подготовимся и выступим в Самаре. Я как всегда, только с теплыми и приятными чувствами вернусь в Самару. Всегда рад вернуться, – приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Зиньковский – воспитанник академии "Чертаново". Летом 2022 года уроженец Новороссийска перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов". В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 8 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.
После 8 сыгранных туров "Крылья Советов" идут вторыми в чемпионате России. "Спартак" располагается на 4-й строчке. В таблице соперников разделяют 2 очка. Встреча между волжанами и "красно-белыми" пройдет в Самаре 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Москве.
Зиньковский – о матче с "Крыльями": Самара – не чужой город для меня
Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский рассказал об ожиданиях от гостевого матча 10-го тура чемпионата России против своей бывшей команды "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Спартак"