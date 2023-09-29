Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
2 - 2 2 2
УралЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
Боруссия Д1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм

Карпин – о матче с "Уралом": если будем продолжать так играть, то у нас будет все нормально

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 10-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом" (2:2).
Фото: "Чемпионат"
— Считаю, что была очень хорошая игра с нашей стороны. Понятно, что неприятно начинать со счета 0:2. Это обескураживает. По игре могу сказать, что она мне понравилась, а также настрой команды и то, как мы продолжили играть после 0:2. Если будем так продолжать, то у нас будет все нормально.

В пятницу вечером в Ростове была проведена очередная встреча десятого тура чемпионата России по футболу. Там "Ростов" сыграл против екатеринбургского "Урала". К 17 минуте игры подопечные Валерия Карпина уступали в счете с разницей в два мяча – 0:2. Однако южане сумели переломить ход поединка. Как итог – 2:2. Таким образом, ростовчане заработали десять баллов после сегодняшнего матча. Они остались на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Карпин Урал Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится