— Считаю, что была очень хорошая игра с нашей стороны. Понятно, что неприятно начинать со счета 0:2. Это обескураживает. По игре могу сказать, что она мне понравилась, а также настрой команды и то, как мы продолжили играть после 0:2. Если будем так продолжать, то у нас будет все нормально.
В пятницу вечером в Ростове была проведена очередная встреча десятого тура чемпионата России по футболу. Там "Ростов" сыграл против екатеринбургского "Урала". К 17 минуте игры подопечные Валерия Карпина уступали в счете с разницей в два мяча – 0:2. Однако южане сумели переломить ход поединка. Как итог – 2:2. Таким образом, ростовчане заработали десять баллов после сегодняшнего матча. Они остались на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин – о матче с "Уралом": если будем продолжать так играть, то у нас будет все нормально
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 10-го тура РПЛ с екатеринбургским "Уралом" (2:2).
Фото: "Чемпионат"