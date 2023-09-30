Пономарев: "Оренбург" выдал лучшую игру за всю свою историю, "Зенит" действовал предсказуемо

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info сенсационную победу "Оренбурга" над " Зенитом " (3:1) в 10 туре РПЛ.

Фото: "СЭ"

"Тут я бы сказал, что команда "Оренбург" выдала лучший матч за всю свою историю. В принципе очень хорошие ребята подобрались там: здорово отдают пас, бегут, грамотно действуют в обороне. Они сыграли в этой встрече непредсказуемо. Чего нельзя сказать о "Зените": его ходы были абсолютно читаемы, обычная классическая схема. В общем, все в его игре было предсказуемо. И "Оренбург" все это прочитал. Да, петербуржцы нанесли немало ударов по воротам соперника, но "Оренбург", благодаря хорошей защите, отлично справился", - сказал Пономарёв.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info