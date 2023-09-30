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Игнашевич: есть ли планы возглавить ЦСКА? Я не знаю, что будет завтра

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Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич ответил на вопрос о том, планирует ли он в будущем возглавить московский ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
— Есть планы возглавить ЦСКА? Нет. У вас какие планы? Знаете, что завтра будет? Вот и я не знаю, — передает слова Игнашевича "Матч ТВ".

Сегодня калининградская "Балтика" в гостях сыграла против московского ЦСКА. Эта встреча стала частью десятого тура чемпионата России. Подшефные Сергея Игнашевича потерпели поражение от "армейцев". Итоговый счет – 1:0 в пользу красно-синих.

Напомним, во время игровой карьеры Сергей Игнашевич выступал за московский ЦСКА. Бывший защитник сборной России играл в составе "армейцев" с 2004 по 2018 год.


Игнашевич Балтика ЦСКА
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