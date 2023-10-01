"От лица Джикии хочу пожелать болельщикам "Спартака", чтобы верили...Георгий — это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки... Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем", — сказал Шпинев.
Агент отметил, что поворот в команде в любую сторону будет максимально корректным. Сейчас спортсмен готовится в штатном режиме, не испытывая никаких проблем. Конечно, Шпиневу неприятно, что его клиент не играет, но он назвал Джикию достойным человеком, поэтому всё будет хорошо.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Джикии: сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, заявил, что они не ведут переговоры о переходе в другую команду.
Фото: ФК "Спартак"