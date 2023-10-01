Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
4 - 0 4 0
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЛенинградецЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
3 - 3 3 3
ГранадаЗавершен
Алавес
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
2 - 2 2 2
ДженоаЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен
Фрайбург
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Тулуза
3 - 0 3 0
МецЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 3 0 3
МонпельеЗавершен

Семин - о разгроме "Спартака": после таких катастрофических поражений тренер пишет заявление и уходит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал крупное поражение "Спартака" в матче 10-го тура РПЛ от "Крыльев Советов" (4:0).
Фото: ФК "Локомотив"
"Что касается "Спартака", то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит - это такая жизнь. Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит", - цитирует Семина "Чемпионат".

Московский "Спартак" в Самаре крупно уступил "Крылья Советов" в матче десятого тура российской Премьер-лиги со счетом 4:0. Это поражение стало для коллектива Гильермо Абаскаля четвертым в текущем чемпионате России. Также в активе "красно-белых" пять побед и одна ничья. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -2 (14:16). Москвичи на данный момент набрали 16 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.


Семин Абаскаль Спартак Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится