"Что касается "Спартака", то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит - это такая жизнь. Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит", - цитирует Семина "Чемпионат".
Московский "Спартак" в Самаре крупно уступил "Крылья Советов" в матче десятого тура российской Премьер-лиги со счетом 4:0. Это поражение стало для коллектива Гильермо Абаскаля четвертым в текущем чемпионате России. Также в активе "красно-белых" пять побед и одна ничья. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -2 (14:16). Москвичи на данный момент набрали 16 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Семин - о разгроме "Спартака": после таких катастрофических поражений тренер пишет заявление и уходит
Экс-главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал крупное поражение "Спартака" в матче 10-го тура РПЛ от "Крыльев Советов" (4:0).
Фото: ФК "Локомотив"