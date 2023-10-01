- Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч. К сожалению, нам не хватает последних 25-30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.
Московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в матче 10-го тура РПЛ. На гол полузащитника Светослава Ковачева "бело-голубые" ответили точным ударом защитника Роберто Фернандеса. Отметим, это уже четвертая ничья в активе подопечных Марцела Лички в 10 матчах. Также столичный коллектив одержал 4 победы и дважды потерпел поражение. По итогам сегодняшней встречи "Динамо" набрало 16 очков и оставило за собой шестую строчку в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Личка: нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы "Динамо" начало побеждать
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал ничейный результат матча с "Ахматом" в 10-м туре российской Премьер-лиги (1:1).
Фото: Чемпионат.com