Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
4 - 0 4 0
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЛенинградецЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
3 - 3 3 3
ГранадаЗавершен
Алавес
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
2 - 2 2 2
ДженоаЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен
Фрайбург
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Тулуза
3 - 0 3 0
МецЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 3 0 3
МонпельеЗавершен

Личка: нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы "Динамо" начало побеждать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал ничейный результат матча с "Ахматом" в 10-м туре российской Премьер-лиги (1:1).
Фото: Чемпионат.com
- Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч. К сожалению, нам не хватает последних 25-30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.

Московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в матче 10-го тура РПЛ. На гол полузащитника Светослава Ковачева "бело-голубые" ответили точным ударом защитника Роберто Фернандеса. Отметим, это уже четвертая ничья в активе подопечных Марцела Лички в 10 матчах. Также столичный коллектив одержал 4 победы и дважды потерпел поражение. По итогам сегодняшней встречи "Динамо" набрало 16 очков и оставило за собой шестую строчку в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"


Личка Динамо Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится