"Я очень счастлив, мы сделали прекрасную работу. Готовимся к следующему матчу... Мы заслужили быть сейчас так высоко", — сказал Гарре.
Спортсмен отметил, что он рад тому, что игру со "Спартаком" на "Солидарность Самара Арене" посетило огромное количество зрителей. Гарре отметил, что в команде сейчас не оценивают расположение в турнирной таблице, так как предстоит провести ещё огромное количество игр.
Источник: Sport24.
Гарре — после разгрома "Спартака": "Крылья" заслужили быть так высоко
Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре после победы над "Спартаком" (4:0) заявил, что его команда заслуживает занимать второе место в турнирной таблице.
Фото: "Чемпионат"