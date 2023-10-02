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Гарре — после разгрома "Спартака": "Крылья" заслужили быть так высоко

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Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре после победы над "Спартаком" (4:0) заявил, что его команда заслуживает занимать второе место в турнирной таблице.
Фото: "Чемпионат"
"Я очень счастлив, мы сделали прекрасную работу. Готовимся к следующему матчу... Мы заслужили быть сейчас так высоко", — сказал Гарре.

Спортсмен отметил, что он рад тому, что игру со "Спартаком" на "Солидарность Самара Арене" посетило огромное количество зрителей. Гарре отметил, что в команде сейчас не оценивают расположение в турнирной таблице, так как предстоит провести ещё огромное количество игр.

Источник: Sport24.


Крылья Советов
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