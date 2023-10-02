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Шитов — о голе "Спартаку": хотел отпраздновать, но уважение к клубу, который дал мне путь, важнее

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Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов рассказал, почему не отпраздновал забитый мяч в ворота "Спартака" (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Хотелось, но уважение к клубу, который дал мне путь, важнее", — сказал Шитов.

20-летний Шитов перешёл в самарскую команду в феврале 2023 года на постоянной основе, а до этого выступал за "Крылья Советов" с июля 2022 года на правах аренды. Спортсмен является воспитанником "Спартака", за основной состав которого в двух матчах провёл на поле две минуты, не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings.


Шитов Спартак Крылья Советов
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