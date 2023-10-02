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Ларин: не ожидал, что "Крыльям" победа над "Спартаком" достанется настолько просто

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Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Спартаком" (4:0) в 10-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно, не ожидал, что "Крыльям" победа достанется настолько просто. Результат по делу. "Крылья" объективно были сильнее", — cказал Ларин.

Напомним, самарская команда повторила самое крупное поражение красно-белых при Гильермо Абаскале. В своей первой игре у руля спартаковской команды испанец проиграл "Зениту" со счётом 4:0 в матче за Суперкубок России.

Источник: Sport24.


Ларин Крылья Советов Спартак
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