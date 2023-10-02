Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
16:00
КАМАЗНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Сокол
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
22:00
КадисНе начат
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат
Лас-Пальмас
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ВеронаНе начат
Сассуоло
19:30
МонцаНе начат
Фиорентина
21:45
КальяриНе начат
Рома
21:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
21:45
НантНе начат

Мележиков: на кого теперь сделает ставку Абаскаль, я не знаю

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о решениях главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press
"Замены Промеса и Зобнина —двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана, и Джикии — капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу... На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю", — сказал Мележиков.

Нидерландский нападающий и российский полузащитник были заменены по ходу второго тайма игры с самарской командой. Селихов отсутствует из-за травмы, Джикия потерял место в стартовом составе и третью игру подряд в РПЛ не выходит со скамейки запасных. Сейчас основную пару защитников составляют Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

В следующем туре команде Абаскаля предстоит сыграть с ЦСКА.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Абаскаль Мележиков Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится