"Замены Промеса и Зобнина —двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана, и Джикии — капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу... На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю", — сказал Мележиков.
Нидерландский нападающий и российский полузащитник были заменены по ходу второго тайма игры с самарской командой. Селихов отсутствует из-за травмы, Джикия потерял место в стартовом составе и третью игру подряд в РПЛ не выходит со скамейки запасных. Сейчас основную пару защитников составляют Срджан Бабич и Алексис Дуарте.
В следующем туре команде Абаскаля предстоит сыграть с ЦСКА.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Мележиков: на кого теперь сделает ставку Абаскаль, я не знаю
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о решениях главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press