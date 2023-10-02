"Следующими могут быть Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич, я бы выбрал его", — сказал Камоцци.
Ранее сообщалось, что обоих бывших главных тренеров команды в "Спартаке" рассматривают в качестве возможной смены Гильермо Абаскалю: также клуб связался с иностранными агентствами для поиска тренера из-за рубежа.
Источник: Metaratings.
Камоцци: следующим главным тренером "Спартака" может стать Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич
Бывший советник владельца "Спартака" Франко Камоцци отреагировал на информацию, что главным тренером команды могут стать Станислав Черчесов или Валерий Карпин.
Фото: РФС