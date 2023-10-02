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Камоцци: следующим главным тренером "Спартака" может стать Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич

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Бывший советник владельца "Спартака" Франко Камоцци отреагировал на информацию, что главным тренером команды могут стать Станислав Черчесов или Валерий Карпин.
Фото: РФС
"Следующими могут быть Черчесов или Карпин? Лучше Валерий Георгиевич, я бы выбрал его", — сказал Камоцци.

Ранее сообщалось, что обоих бывших главных тренеров команды в "Спартаке" рассматривают в качестве возможной смены Гильермо Абаскалю: также клуб связался с иностранными агентствами для поиска тренера из-за рубежа.

Источник: Metaratings.


Камоцци Спартак Карпин Черчесов Ростов
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