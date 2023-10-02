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Петржела: в "Зените" не дают играть молодым. Это катастрофа для российского футбола!

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Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела обозначил системную ошибку руководства "сине-бело-голубых" и главного тренера питерской команды Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
– Сейчас в "Зените" не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В "Зените" хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда "Зениту" академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола! Нужно давать шанс молодым! – приводит слова Петржелы Sport24.

Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Во всех 5 сезонах под руководством 47-летнего специалиста питерская команда неизменно становилась чемпионом страны. По итогам 10-ти туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "сине-бело-голубые" занимают 4-е место в таблице, имея в активе 17 очков и отставая на 7 баллов от лидера "Краснодара". "Зенит" проиграл обе предыдущие встречи - 1:2 дома "Локомотиву" и 1:3 на выезде "Оренбургу".


Зенит Семак Медведев Петржела
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