– Сейчас в "Зените" не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В "Зените" хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда "Зениту" академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола! Нужно давать шанс молодым! – приводит слова Петржелы Sport24.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Во всех 5 сезонах под руководством 47-летнего специалиста питерская команда неизменно становилась чемпионом страны. По итогам 10-ти туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "сине-бело-голубые" занимают 4-е место в таблице, имея в активе 17 очков и отставая на 7 баллов от лидера "Краснодара". "Зенит" проиграл обе предыдущие встречи - 1:2 дома "Локомотиву" и 1:3 на выезде "Оренбургу".
Петржела: в "Зените" не дают играть молодым. Это катастрофа для российского футбола!
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела обозначил системную ошибку руководства "сине-бело-голубых" и главного тренера питерской команды Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"