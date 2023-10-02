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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА

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Контрольный матч между сборными России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА.
Фото: РФС
Об этом рассказали в службе коммуникации Российского футбольного союза.

– Матч сборных России и Камеруна пойдет в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено 5 замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы, – приводит слова представителя службы коммуникации РФС издание ТАСС.

Сегодня, 2 октября, РФС официально объявил дату, место и время проведения товарищеской встречи между сборными России и Камеруна. Игра состоится в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ Арене". Стартовый свисток главного судьи прозвучит ровно в 19:00 по мск. Пресс-служба РФС также объявила список футболистов, вызванных на УТС национальной команды в октябре.


Сборная России Сборная Камеруна ФИФА
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