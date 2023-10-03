– "Бешикташ" уже подписал игрока на позицию Баринова. Сейчас в России нет футболистов, которых хотели бы видеть в клубе. К Зиньковскому не было интереса. У команды есть фланговые игроки в атаку. "Бешикташ" ищет футболиста только на позицию "десятки", – цитирует Дикме "СЭ".
Напомним, в зимнее трансферное окно "Бешикташ" направил предложение "Локомотиву" по поводу перехода полузащитника сборной России Дмитрия Баринова. Однако "железнодорожники" не отпустили своего капитана в Стамбул, так как не договорились по финансовым условиям. Прошлой весной 27-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом до лета 2026 года.
Турецкий журналист: "Бешикташ" уже подписал игрока на позицию Баринова, к Зиньковскому не было интереса
Турецкий журналист Серджан Дикме, специализирующийся на освещении деятельности "Бешикташа", отреагировал на слухи о возобновлении интереса со стороны стамбульцев к капитану "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Спартак"