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Медведев: аргументов для изменения формата РПЛ недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться

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Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал инициативу по поводу возможного изменения формата проведения чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
– Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться, – цитирует Медведева "РБ Спорт".

Ранее появилась информация о том, что клубы высшего дивизиона чемпионата России рассматривают вариант создания Кубка РПЛ, который станет прототипом плей-офф чемпионата по итогам 30 туров регулярного сезона. Отмечалось, что в Кубке РПЛ примут участие 8 сильнейших команд по итогам 30 туров чемпионата. По этой причине матч за Суперкубок России будет перенесен на зимний период и с высокой долей вероятности пройдет за пределами страны. Кроме того, изучается вариант сокращения групповой стадии Кубка страны с 6-ти до 3 туров.

Напомним, предыдущие изменения в системе проведения чемпионата России произошли более 10 лет – в сезоне-2011/12 Российская Премьер-Лига перешла на систему "осень-весна".

По итогам 10-ти туров чемпионата России "Краснодар" лидирует в таблице, имея на счету 24 очка. Вторыми в таблице РПЛ идут "Крылья Советов", на счету которых 21 очко. "Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на третью строчку. Бессменный чемпион страны последних 5 лет "Зенит" располагается на текущей четвертой позиции.


Зенит Медведев
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