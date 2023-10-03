"Нет, "Зенит" не в кризисе. Игроки там опытные, качественные. Но некоторые из них пока не в лучших кондициях, плюс сказывается потеря Малкома. Изидор в игру еще не вписан. Зато раззабивался Кассьерра. Вот его с "Оренбургом" не хватало", - передает слова Булыкина "Спорт-Экспресс".
26-летний бразильский вингер Малком покинул "Зенит" минувшим летом. Бразилец перешёл в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Как говорил председатель правления "Зенита" Александр Медведев, сумма трансфера составила 60 млн евро. Полузащитник переходил в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны" за 41,5 млн евро. Вместе с петербуржцами Малком стал четырёхкратным чемпионом РПЛ
После ухода Малкома "Зенит" сыграл 13 матчей во всех турнирах. Сине-бело-голубые потерпели поражение в 4 матчах из всех.
Булыкин: "Зенит" не в кризисе, но потеря Малкома сказывается
Бывший игрок сборной России и московского "Динамо" Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, находится ли "Зенит" в кризисе.
Фото "РИА Новости"