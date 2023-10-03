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"Урал" уверенно обыграл "Рубин" в матче Кубка России

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В Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" завершился матч Фонбет Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
Местный "Урал" принимал "Рубин". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.


На 40-й минуте матча счёт открыл Андрей Егорычев. А на 56-й минуте Эрик Бикфалви установил окончательный счёт.

"Рубин" замыкает турнирную таблицу своей группы, набрав четыре очка. У "Урала" теперь восемь баллов, команда Виктора Гончаренко догнала "Ростов". Семь очков в этой группе у "Локомотива".


Урал Рубин
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