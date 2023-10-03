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Роднина назвала зарплаты в россиском футболе "больной темой"

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Бывшая российская фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, высказалась о зарплатах в российском футболе.
Фото: ТАСС
По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, в российском футболе сейчас слишком много государственных средств.

Ранее Роднина уже неоднократно критически отзывалась о российском футболе и его финансировании.

"Нет смысла обсуждать зарплаты футболистов. Вряд ли что-то изменится. Я не уверена, что от этого увеличивается количество хороших игроков. Зарплаты в российском футболе - больная тема", - цитирует Роднину "РБ Спорт".


Роднина
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