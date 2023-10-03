По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, в российском футболе сейчас слишком много государственных средств.
Ранее Роднина уже неоднократно критически отзывалась о российском футболе и его финансировании.
"Нет смысла обсуждать зарплаты футболистов. Вряд ли что-то изменится. Я не уверена, что от этого увеличивается количество хороших игроков. Зарплаты в российском футболе - больная тема", - цитирует Роднину "РБ Спорт".
Роднина назвала зарплаты в россиском футболе "больной темой"
Бывшая российская фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, высказалась о зарплатах в российском футболе.
Фото: ТАСС