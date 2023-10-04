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Семак – о травме Фернандеса: ситуация непонятная, но плохого диагноза быть не должно

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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о травме защитника своей команды Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
– По Марио ситуация непонятная. Учитывая механику движения, плохого диагноза быть не должно. Воспаление спадает, и мы сможем сказать, когда он вернется, – передает слова Семака "Матч ТВ".

30 сентября в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл против "Оренбурга" (1:3). В первом тайме минувшего матча защитник сине-бело-голубых Марио Фернандес получил травму. Сегодня, 3 октября, подопечные Сергея Семака в домашнем поединке группового этапа Пути РПЛ Кубка России одолели калининградской "Балтику" со счетом 2:1. Фернандес не попал в заявку команды на эту игру.


Семак Фернандес Зенит
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