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Президент "Ростова" - о Карпине в "Спартаке": вы что, шутите? Это всё враки

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о том, что главный тренер Валерий Карпин может вернуться в "Спартак".
Фото: РИА Новости
"Карпин в "Спартаке"? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным "Спартак" не обсуждали. Это всё враки. Уверен, что Карпин останется в "Ростове", - цитирует Арутюнянца Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство московского "Спартака" рассматривает возможность смены главного тренера Гильермо Абаскаля и среди кандидатов на эту должность упоминается наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин. Российский специалист дважды возглавлял "красно-белых" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.


Арутюнянц Ростов Карпин Спартак
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