Как утверждает источник, в "Спартаке" характеризуют 34-летнего испанского специалиста как зацикленного на работе тренера. Однако к его решениям у руководства "красно-белых" имеются вопросы. В частности, речь идет о выборе Абаскалем тактики и состава.
Отмечается, что клуб не спешит расставаться с нынешним главным тренером по двум ключевым причинам. Первая носит стратегический характер. При смене наставника велика вероятность необходимости полной смены или реструктуризации спортивного департамента клуба. В "Спартаке" рассчитывают избежать начала перестройки спортивного блока.
Вторая причина связана с финансовой стороной досрочного расторжения контракта с Абаскалем. Прошлой весной испанец продлил контракт с "красно-белыми" до 2025 года, по которому его зарплата составляет почти 1,5 млн евро за сезон. Досрочное прекращение сотрудничества грозит вылиться в серьезные финансовые убытки для "Спартака".
Источник: "РБК"
"РБК": "Спартак" не спешит увольнять Абаскаля по стратегической и финансовой причинам
Стало известно, почему руководство московского "Спартака" не спешит с увольнением Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"