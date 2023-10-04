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"РБК": "Спартак" не спешит увольнять Абаскаля по стратегической и финансовой причинам

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Стало известно, почему руководство московского "Спартака" не спешит с увольнением Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, в "Спартаке" характеризуют 34-летнего испанского специалиста как зацикленного на работе тренера. Однако к его решениям у руководства "красно-белых" имеются вопросы. В частности, речь идет о выборе Абаскалем тактики и состава.

Отмечается, что клуб не спешит расставаться с нынешним главным тренером по двум ключевым причинам. Первая носит стратегический характер. При смене наставника велика вероятность необходимости полной смены или реструктуризации спортивного департамента клуба. В "Спартаке" рассчитывают избежать начала перестройки спортивного блока.

Вторая причина связана с финансовой стороной досрочного расторжения контракта с Абаскалем. Прошлой весной испанец продлил контракт с "красно-белыми" до 2025 года, по которому его зарплата составляет почти 1,5 млн евро за сезон. Досрочное прекращение сотрудничества грозит вылиться в серьезные финансовые убытки для "Спартака".

Источник: "РБК"


Спартак Абаскаль Кубок России
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