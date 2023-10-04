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Юран – о поражении от "Краснодара": доволен молодыми парнями. Очень приятное впечатление оставили

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Главный тренер нижегородского "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Пари НН"
— Доволен молодыми парнями. Честно, не ожидал, думал, что будет давление. В первом тайме очень неплохо смотрелись, но нужно забивать свои моменты. Во втором тайме еще добавили молодежи, создаем моменты. Очень приятное впечатление оставили молодые футболисты.

Напомним, сегодня, 4 октября 2023 года, в Краснодаре состоялся очередной матч группового этапа Кубка России по футболу (Путь РПЛ). В рамках него "Краснодар" сыграл против нижегородского "Пари НН". Подшефные Сергея Юрана потерпели поражение от южан со счетом 0:3. После пяти туров нижегородский клуб имеет на своем счету два набранных балла. Он располагается на последнем месте в турнирной таблице квартета D. Таким образом, "Пари НН" больше не имеет шансов выйти в плей-офф турнира.

Источник: "Матч ТВ"


Нижний Новгород Юран Краснодар
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