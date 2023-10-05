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Селюк: Конате вряд ли продлит контракт с "Ахматом", он должен сделать следующий шаг вверх

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Агент нападающего "Ахмата" Мохаммеда Конате Дмитрий Селюк рассказал о карьерных планах футболиста.
Фото: ФК "Ахмат"
- Собирается ли Мохаммед продлевать контракт с "Ахматом"? Продлевать его он вряд ли будет. Думаю, клуб всё понимает. Конате сейчас 25 лет. Расцвет сил. Он должен сделать следующий шаг вверх. Когда человек постоянно продлевает контракты и сидит в одной команде, у него падает мотивация. Мы видим это по некоторым игрокам даже в "Спартаке" и "Зените", - передает слова Селюка Matchtv.ru.

25-летний центральный нападающий сборной Буркина-Фасо Мохаммед Конате выступает за грозненский "Ахмат" с июля 2021 года, контракт футболиста с бело-зелеными истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне на счету форварда 15 сыгранных матчей за "Ахмат" во всех турнирах и 5 забитых голов. Трансферная стоимость Конате по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.


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