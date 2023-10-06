По сведениям источника, награды достались лишь определённым сотрудникам клуба. На церемонии вручения присутствовали главный тренер Гильермо Абаскаль, генеральный директор Олег Малышев и экс-гендир команды Евгений Мележиков.
В минувшем сезоне красно-белые заняли в РПЛ третье место, пропустив вперёд лишь ЦСКА и "Зенит".
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" наградил бронзовыми медалями сотрудников клуба, но не всех
Московский "Спартак" вручил сотрудникам клуба бронзовые медали за результаты прошлого сезона РПЛ.
Фото: РБК