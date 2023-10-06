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КДК РФС: "Спартак" оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча с "Крыльями Советов"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что московский "Спартак" получил штраф в 40 тысяч рублей по итогам игры с "Крыльями Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: личный архив
"Спартак" оштрафован на 20 тысяч за задержку на три минуты перед выходом на второй тайм и еще на 20 тысяч за непредоставление игрока для послематчевого интервью", — сказал Григорьянц.

Напомним, красно-белые проиграли два последних матча с общим счётом 0:7. Впереди у команды игра против ЦСКА в чемпионате России. Сообщается, что она может стать последней для испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Источник: РИА Новости.


Спартак Крылья Советов КДК РФС Григорьянц
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