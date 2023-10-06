"Моё мнение по поводу того, что Акинфеев не включён в топ-10 лучших вратарей XXI века по версии FourFourTwo? Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола", — сказал Филимонов.
Филимонов не считает, что у легендарного российского вратаря есть глобальные заслуги, ведь на международном уровне спортсмен выиграл лишь Кубок УЕФА (Лигу Европы), который из вратарей выигрывали многие в 21-м веке. Филимонов отметил, что помимо Акинфеева есть ещё столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов или чемпионат мира. Поэтому Филимонов заявил, что нельзя говорить о каком-то притеснении Акинфеева.
Источник: Sport24.
Филимонов: Акинфеев — знаковый футболист и спортсмен для России, но не на европейском уровне
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался по поводу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: СЭ