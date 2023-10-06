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Филимонов: Акинфеев — знаковый футболист и спортсмен для России, но не на европейском уровне

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Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался по поводу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: СЭ
"Моё мнение по поводу того, что Акинфеев не включён в топ-10 лучших вратарей XXI века по версии FourFourTwo? Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола", — сказал Филимонов.

Филимонов не считает, что у легендарного российского вратаря есть глобальные заслуги, ведь на международном уровне спортсмен выиграл лишь Кубок УЕФА (Лигу Европы), который из вратарей выигрывали многие в 21-м веке. Филимонов отметил, что помимо Акинфеева есть ещё столько же человек, которые выигрывали Лигу чемпионов или чемпионат мира. Поэтому Филимонов заявил, что нельзя говорить о каком-то притеснении Акинфеева.

Источник: Sport24.


Акинфеев Филимонов ЦСКА
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