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Радимов: у Заремы больше мужского в характере, чем у руководства "Спартака". У нее Абаскаль давно бы уже уехал

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Экс-наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о ситуации с главным тренером "Спартака".
Фото: МатчПремьер
- Почему "Спартак" не увольняет Абаскаля? У "Спартака" в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен - будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет, - передает слова Радимова "РБ Спорт".

В двух последних матчах во всех турнирах московский "Спартак" потерпел крупные поражения, уступив "Крыльям Советов" в Российской премьер-лиге со счетом 0:4 и столичному "Динамо" в матче группового этапа Кубка России со счетом 0:3. В чемпионате России красно-белые набрали 16 очков в 10 турах и находятся на пятой позиции, отставая от лидирующего "Краснодара" на 8 очков.

34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль работает в должности главного тренера "Спартака" с июня 2022 года.


Спартак Абаскаль Салихова Радимов
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