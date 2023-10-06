- Почему "Спартак" не увольняет Абаскаля? У "Спартака" в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен - будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет, - передает слова Радимова "РБ Спорт".
В двух последних матчах во всех турнирах московский "Спартак" потерпел крупные поражения, уступив "Крыльям Советов" в Российской премьер-лиге со счетом 0:4 и столичному "Динамо" в матче группового этапа Кубка России со счетом 0:3. В чемпионате России красно-белые набрали 16 очков в 10 турах и находятся на пятой позиции, отставая от лидирующего "Краснодара" на 8 очков.
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль работает в должности главного тренера "Спартака" с июня 2022 года.
Радимов: у Заремы больше мужского в характере, чем у руководства "Спартака". У нее Абаскаль давно бы уже уехал
Фото: МатчПремьер