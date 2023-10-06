- Безусловно. В России есть сразу несколько колумбийцев, постоянно вызывающиеся в сборную. Джон - тоже кандидат в сборную. Он проводит отличный сезон и является одним из ключевых игроков "Краснодара", - передает слова Бастера Metaratings.ru.
30-летний колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил в них 7 голов и выполнил 3 результативных передачи. На счету Кордобы еще нет сыгранных матчей за сборную Колумбии, однако он привлекался в национальную команду в октябре 2020 года и в сентябре 2023 года, трижды попав в заявку на отборочные матчи.
Агент Кордобы: Джон - кандидат в сборную Колумбии, проводит отличный сезон
Агент нападающего "Краснодара" Джона Кордобы Хосе Родригес Бастер ответил на вопрос о том, следят ли за успехами форварда в Колумбии.
Фото: ФК "Краснодар"