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Агент Кордобы: Джон - кандидат в сборную Колумбии, проводит отличный сезон

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Агент нападающего "Краснодара" Джона Кордобы Хосе Родригес Бастер ответил на вопрос о том, следят ли за успехами форварда в Колумбии.
Фото: ФК "Краснодар"
- Безусловно. В России есть сразу несколько колумбийцев, постоянно вызывающиеся в сборную. Джон - тоже кандидат в сборную. Он проводит отличный сезон и является одним из ключевых игроков "Краснодара", - передает слова Бастера Metaratings.ru.

30-летний колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил в них 7 голов и выполнил 3 результативных передачи. На счету Кордобы еще нет сыгранных матчей за сборную Колумбии, однако он привлекался в национальную команду в октябре 2020 года и в сентябре 2023 года, трижды попав в заявку на отборочные матчи.


Краснодар Сборная Колумбии Кордоба
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