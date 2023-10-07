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Черчесов: думаю, в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении УЕФА допустить молодёжные команды России на международные соревнования.
Фото: Sportbox
Черчесов признался, что позитивно воспринимает подобные решения. Также он выразил уверенность, что ведётся работа по возвращению россиян на турниры.

В то же время экс-наставник национальной команды заявил, что ему хотелось бы скорейшего возвращения всех российских команд на соревнования.

"Позитивно отнёсся к этому. Идёт определенная работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения — со многими общаюсь, знаю лично", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".


Черчесов УЕФА
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