– "Спартак" – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА сегодня падет в дерби. Я всегда думаю о своих бывших одноклубниках и о друзьях из "Спартака". Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали, – цитирует ямайца Metaratings.
В последний день трансферного окна в Европе нападающий "Спартака" Шамар Николсон перешел на правах аренды в клуб французской Лиги 1 "Клермон". 26-летний форвард сборной Ямайки принял участие в 3 матчах чемпионата Франции, отметившись результативной передачей.
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 19:00 по мск.
"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.
Шамар Николсон: "Спартак" всегда будет моим клубом, а ЦСКА сегодня падет в дерби
Нападающий французского "Клермона" Шамар Николсон поделился ожиданиями от столичного дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"