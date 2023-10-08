– Дерби чаще всего носит непредсказуемый характер. Тем не менее атака у обоих соперников хорошая. Поэтому, скорее всего, атакующий футбол будет. Но думаю, что все-таки предпочтительнее перед этой встречей выглядит ЦСКА. У них более сбалансированная игра. Но по большому счету, конечно, это две равные команды, – цитирует 69-летнего специалиста "Матч ТВ".
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 19:00 по мск. Игру из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек, пропустит форвард хозяев Александр Соболев.
"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.
Тарханов: ЦСКА выглядит предпочтительнее "Спартака" перед дерби
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов отдал предпочтение "армейцам" в предстоящем московском дерби со "Спартаком" в рамках 11-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"